شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكتّاب ينعى عبيد طويرش..أحد الإعلاميين البارزين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعى اتحاد كتاب وأدباء الإمارات عبيد سلطان طويرش عضو الاتحاد، وأحد أهم المؤسسين للتاريخ الصحفي في الإمارات، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس الأول السبت.

وفقدت الساحة الثقافية الإماراتية برحيله أحد الإعلاميين البارزين والمؤسسين في مسيرة الصحافة الإماراتية، إلى جانب اشتغاله المبكر بالشأن العام عبر عضويته في عدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية الإماراتية، منها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الذي كان عضوا فيه منذ عام 1986.

وتوجهت صالحة غابش، أمين السر العام للاتحاد، بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، وجميع الكتاب والأدباء الإماراتيين برحيل عبيد طويرش، مؤكدة أنه كان نموذجاً للمثقف الذي جمع بين الإبداع الرفيع والأخلاقيات المهنية، والشخصية العالية، لذا يشكل رحيله اليوم حدثاً مؤلماً بكل المقاييس، وخسارة للساحتين الثقافية، والصحفية.