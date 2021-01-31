شكرا لقرائتكم خبر عن الصمغ العربي يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين – ”الخليج 365”

أنجز فريق بحثي من جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع باحثين من جامعة الشارقة والجامعة الهاشمية في الأردن وجامعة ملبورن الأسترالية وجامعة فيكتوريا الأسترالية، دراسة علمية حول تأثير الصمغ العربي للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفاعليته للأشخاص الذين يعانون اضطرابات في الجهاز الهضمي، حيث تم نشر نتائج الدراسة في مجلة التغذية (Nutrients) المحكمة دولياً والتي تعد من أفضل 10٪ من المجلات العلمية في مجال التغذية.

وضم فريق البحث كلاً من الدكتورة عائشة سالم الظاهري، وأمجد جرار من جامعة الإمارات، والبروفيسور ليليانا ستجانوفيسكا، والدكتورة ليلى الشيخ إسماعيل من جامعة الشارقة، والدكتور معاذ البطاينة من الجامعة الهاشمية في الأردن، والدكتور جاك فيهان من جامعة ملبورن الأسترالية والدكتورة فاسو أبوستولوبولس من جامعة فيكتوريا الأسترالية.

وأشارت الدكتورة عائشة الظاهري -رئيسة فريق البحث- إلى أن الصمغ العربي اشتهر باستخداماته العديدة خاصة في طب الأعشاب والعلاجات التقليدية منذ القدم، وعادة ما يستخدم صمغ الطلح لتعديل بعض الخصائص الفيزيائية للأطعمة مثل الملمس، أو إطالة عمر المنتج، حيث يمكن الحصول عليه على شكل مسحوق أو على شكل كبسولات قابلة للذوبان في الماء الدافئ، و يدخل في العديد من الصناعات الدوائية والغذائية، ويتكون من خليط من السكريات المتعددة مثل الأرابينوز والريبوز، بالإضافة إلى مجموعة من الأحماض والأملاح والمعادن، وهو عبارة عن نتاج شجرة السنط أو الطلح، الموجودة بكثرة في المناطق الاستوائية والمتواجدة بشكل خاص في السودان والتي تُعد المصدر الأكبر عالمياً في انتاجه.

وأوضحت أن الدراسة شملت 80 مشاركاً، تلقى 40 منهم 20 جراماً من الصمغ العربي بشكل يومي لمدة 12 أسبوعاً، بينما تلقى الـ 40 مشاركاً الآخرين عينات لا تحتوي على الصمغ لكنها احتوت على ( جم من البكتين) لنفس الفترة الزمنية، وقالت: " إن نتائج هذه الدراسة أثبتت أن الصمغ العربي يمكن أن يكون عاملاً مساعداً وآمناً ومفيداً للأشخاص المعرضين لعوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، علاوة على اعتباره مكملاً غذائياً جيداً للأشخاص الذين يعانون اضطرابات في الجهاز الهضمي، والتي قد تحدث بكثرة لدى كبار السن.