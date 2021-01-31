شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية: 2000 موظف تلقّوا اللقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، إطلاق حملة تطعيم لجميع موظفيها وعائلاتهم في إطار التزامها بضمان سلامة الجميع والشركاء والضيوف.

وشهدت المبادرة إقبالاً كبيراً من الموظفين الذين رحبّوا بأخذ اللقاح، وتم إعطاؤه لما يزيد على 2000 موظف حتى الآن، بما يضم أعضاء الإدارة وموظفي الصفوف الأمامية والمقاولين، وجميع عناصر فريق الأمن وفريق النظافة في الوجهة.

وذكرت القرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بتوجيهات الحكومة الرشيدة، وحرصاً منها على توفير أفضل درجات السلامة لضيوفها وشركائها والعاملين لديها.

كما أعلنت التزامها التام والمستمر باتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، داعية الضيوف والشركاء والموظفين إلى الاستمرار في تطبيق التدابير الموصى بها، وتستمر القرية في استقبال الضيوف يومياً حتى 18 أبريل 2021.