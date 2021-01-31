عالم فيزياء مواطن يوضح الآليات الجزيئية في جسم الإنسان

دبي: ”الخليج 365”

نشر الدكتور سيف القاسم، الأستاذ المساعد في الكيمياء الحيوية في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، دراسة رائدة حول الآليات الجزيئية في جسم الإنسان.

وتعاون الدكتور سيف القاسم مع فريق من الباحثين في جامعة بنسلفانيا لإجراء دراسة عن الداينين بعنوان: «تفاعل محول- السلسلة الخفيفة المتوسطة 1 القابل للضبط يُعدّل من نشاط الداينين بطريقة خاصة بالشُحنات»، والداينين هو محرك جزيئي مسؤول عن نقل العديد من الشحنات الخلوية، ويلعب دوراً محورياً في الانقسام الخلوي ويخضع لسيطرة الفيروسات عند إصابة الجسم بها.

وتوضح الدراسة أن الخلل الذي يطال آلية عمل الداينين يرتبط غالباً باضطرابات النمو العصبي.

وقام الدكتور سيف القاسم وزملاؤه المشاركون في الدراسة، بدمج الهياكل البلورية مع الارتباط الكمي الفيزيائي الحيوي وتجارب الحركة، لتوفير تحليلات دقيقة في غاية الأهمية حول الأساس الجزيئي لتنشيط حركة الداينين، الأمر الذي ينطوي على قدر كبير من الأهمية من الناحية البيولوجية.

وتعليقاً على الموضوع، قال الدكتور سيف القاسم، عالم إماراتي في مجال الفيزياء الحيوية، حاصل على الدكتوراه في الفيزياء الحيوية والكيمياء الفيزيائية الحيوية من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز الشهيرة والذي كان يشغل منصب أستاذ زائر في كلية بيريلمان للطب في جامعة بنسلفانيا: «أفخر بكوني جزءاً من هذا المشروع البحثي الذي نجح في التوصل إلى مجموعة من النتائج الواعدة، وسلّط الضوء على أهمية آلية النقل لدى الداينين، الأمر الذي سيُوفر أساساً صلباً لتطوير المنهجيات العلاجية لمجموعة كبيرة من الأمراض.

ومن جانبه، قال الدكتور عامر أحمد شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية:«يعد التميّز في الأبحاث واحداً من قيمنا الجوهرية، كما تعزز مشاركة أحد أعضاء كادرنا الأكاديمي في هذه الدراسة المبتكرة، جهود الجامعة في هذا المجال المهم.»