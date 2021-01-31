شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإداري يرفض دعوى عقد الجمعية العمومية غير العادية للمحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة من محمد عبد الغفار محمد المحامي، والمطالبة بوقف القرار السلبي لنقيب المحامين بالامتناع عن إعادة الدعوة إلى الجمعية العمومية غير العادية للمحامين، وحملت الدعوى رقم 26197 لسنة 67ق، واختصمت نقيب المحامين.

وقال مقيم الدعوى أن نقيب المحامين لم يقم بإعادة الدعوة إلي الجمعية العمومية غير العادية لمحامي محافظات الجيزة و القاهرة و أسيوط و الشرقية و الدقهلية و القليوبية و الغربية و البحيرة، و ذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لها.