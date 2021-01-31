نهاٸيات “الشان”.. تشكيلة المنتخب المحلي أمام زامبيا في دور الربع

جدة - عبدالحي حسين - كشف الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، عن التشكيلة التي ستواجه اليوم الأحد منتخب زامبيا بداية من الساعة الخامسة بعد الزوال.

وتندرج المواجهة، التي ستجرى على أرضية ملعب التوحيد بمدينة دوالا، لحساب ربع نهاية بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي تجرى أطوارها بالكاميرون.

التشكيلة:

1-أنس الزنيتي

5 – يحيى جبران

6 – محمد علي بامعمر

9 -أيوب الكعبي

13 -حمزة المساوي

15 -سفيان البوفتيني

18 – عبد الإله الحافيظي

21 -سفيان الراحيمي

23 – عمر النمساوي

26 – أدم النفاتي

27 – عبد المنعم بوطويل

دكة الاحتياط :

2 – المهدي قرناص

4 – إسماعيل المقدم

7 – زكرياء حدراف

8-العربي الناجي

10 – .وليد الكارتي

11 – رضا الجعدي

12 – محمد أمسيف

24 – عبد الله خفيفي

28 – رضا اسليم

29 – إسماعيل خافي

31 – وائل السعداوي

33 – هشام المجهد