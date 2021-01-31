بلغ نصف مليار أورو.. تسريب تفاصيل عقد ميسي الإعجازي – صورة

جدة - عبدالحي حسين - فجرت صحيفة “ألمندوديبورتيفو”، صباح اليوم الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل، حول تفاصيل عقد، ليونيل ميسي، قائد فريق بوشلونة.

العقد المسرب، الذي حصلت عليه الصحيفة الإسبانية، أظهر قيمة العقد الحقيقي، الذي يتقاضاه البرغوث منذ تجديده العقد في عام 2017.

وحسب الصحيفة ذاتها، فإن ميسي يتقاضى 555.237.619 أورو بالمتغيرات، لكن البرغوث حصل على 92 في المائة فقط من قيمة العقد، التي تبلغ 511.540.545 أورو.

وكشفت الصحيفة، أيضا، التفاصيل الكاملة لعقد ميسي مع برشلونة، كالآتي:

عقد العمل

إجمالي الثابت: 245.314.080 أورو

المتغيرات

لعب 60 في المائة من المباريات: حصل ميسي على 4.968.102 أورو من إجمالي 6.624.136 أورو.

التأهل إلى دوري أبطال أوربا: حصل ميسي على 4.968.102 أورو من إجمالي 6.624.136 أورو.

التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوربا: حصل ميسي على 3.785.220 أورو من إجمالي 3.785.220 يورو.

التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: حصل ميسي على 4.258.374 يورو من إجمالي 5.677.844 يورو.

التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: حصل ميسي على 1.419.461 أورو من إجمالي 5.677.844 أورو.

التأهل إلى نهائي دوري الأبطال: حصل ميسي على صفر أورو من إجمالي 5.677.844 أورو.

الفوز بدوري أبطال أوربا: حصل ميسي على صفر أورو من إجمالي 14.194.576 أورو.

الفوز بالدوري: حصل ميسي على 4.731.532 أورو من إجمالي 9.463.064 أورو.

الفوز بكأس ملك إسبانيا: حصل ميسي على 591.442 أورو من إجمالي 2.365.768 أورو.

الفوز بجائزة الأفضل من الفيفا: حصل ميسي على 591.442 أورو من إجمالي 2.365.768 أورو.

مكافآت تدفع مرة واحدة:

مكافأة التجديد: 97.941.250 أورو

مكافأة الولاء: 66.240.462 أورو

عقد الصورة

إجمالي الثابت: 43.290.720 أورو.

متغيرات

لعب 60 في المائة من المباريات: حصل ميسي على 876.723 أورو من إجمالي 1168.964 أورو.

التأهل إلى دوري أبطال أوربا: 876.723 يورو من إجمالي 1.168.964 أورو.

التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوربا: حصل ميسي على 667.980 أورو من إجمالي 667.980 أورو.

التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: حصل ميسي على 751.479 يورو من إجمالي 1.001.972 يورو.

التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوربا: حصل ميسي على 250.493 أورو من إجمالي 1.001.972 أورو.

التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوربا: حصل ميسي صفر أورو من إجمالي 1.001.972 أورو.

الفوز بدوري أبطال أوربا: حصل ميسي على صفر أورو من إجمالي 14.194.576 أورو.

الفوز في الدوري: حصل ميسي على 834.976 أورو من إجمالي 1.669.952 أورو.

الفوز بكأس ملك إسبانيا: حصل ميسي على 104.372 أورو من إجمالي 417.488 أورو.

الفوز بجائزة الأفضل من الفيفا: حصل ميسي على 104.372 أورو من إجمالي 417.488 أورو.

مكافآت تدفع لمرة واحدة

مكافأة التجديد: 17.283.750 أورو.

مكافأة الولاء: 11.689.493 يورو.

العقد الموسمي

إجمالي الثابت: 61.328.520 أورو

المتغيرات

لعب 60 في المائة من المباريات: 1.656.034 أورو.

التأهل إلى دوري أبطال أوربا: 1.656.034 أورو.

التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوربا: 946.305 أورو.

التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: 1.419.458 يورو.

التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوربا: 1.419.461 أورو.

التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوربا: 1.419.461 أورو.

الفوز بدوري أبطال أوربا: 3.548.644 أورو.

الفوز بالدوري: 2.365.766 أورو.

الفوز بكأس ملك إسبانيا: 591.442 أورو.

الفوز بجائزة الأفضل من الفيفا: 591.442 يورو.

مكافأة تدفع مرة واحدة طوال مدة العقد.

مكافأة التجديد: 97.941.250 أورو.

مكافأة الولاء: 66.240.462 أورو.

عقد الصور

إجمالي الثابت: 10.822.680 يورو

المتغيرات

لعب 60% من المباريات:292.241 أورو.

التأهل إلى دوري الأبطال: 292.241 أورو.

التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال: 166.995 أورو.

التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوربا: 250.493 أورو.

التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال: 250.493 أورو.

التأهل إلى نهائي دوري الأبطال: 250.493 يورو.

الفوز بدوري الأبطال: 626.231 أورو.

الفوز بالدوري: 417.488 أورو.

الفوز بكأس ملك إسبانيا: 104.372 أورو.

الفوز بجائزة الأفضل من الفيفا: 104.372 أورو

مكافأة تدفع مرة واحدة طوال العقد

مكافأة التجديد: 17.283.750 أورو.

مكافأة الولاء: 11.689.493 أورو.