سماع دوي انفجار في العاصمة الصومالية مقديشو

محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

سمع دوي ثلاثة انفجارات على الأقل في العاصمة الصومالية مقديشو أعقبها إطلاق نار بحسب ما أفاد مراسل العين الإخبارية.



وأوضح أن التقرير الأولية تشير إلى استهداف فندق قرب مطار أفريك بثلاث سيارات مفخخة.

ولا يزال يسمع دوي إطلاق نار فيما تتحدث التقارير الأولية عن محاولة اقتحام الفندق الذي اعتادت قوى المعارضة عقد اجتماعاتها به وفقا للعين.

وأكدت التقارير سقوط قتلى وجرحى في الهجوم المتواصل حتى 2:44 بتوقيت جرينيتش.

ولا يزال من غير المعروف الجهة التي تقف خلف العملية الإرهابية، لكن عادة ما تشن حركة "الشباب" هجمات مماثلة في العاصمة.

وتسيطر على الحركة على مناطق في وسط وجنوب البلاد ولا تزال تمثل تحديا للاستقرار في القرن الأفريقي.

وقبل نحو أسبوعين قتل 4 صوماليين بينهم مسؤولان محليان اثنان، في تفجير لغم أرضي تبنته حركة الشباب الإرهابية بضواحي مقديشو الجنوبية.