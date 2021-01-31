قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بريف حلب

محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

أفاد مركز الدفاع المدني وفرق الإسعاف في ريف حلب، يوم الأحد، بانفجار سيارة مفخخة على مقربة من المركز الثقافي في مدينة اعزاز شمالي سوريا، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.



وتسبب الانفجار بمقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 8 آخرين بجروح مختلفة كحصيلة أولية من جراء الهجوم.

وأظهرت صورة من موقع الهجوم، ارتفاع ألسنة النيران في المكان، إلى جانب آثار واسعة للدمار بينما يسير الناس في أكثر من اتجاه من جراء الهلع.