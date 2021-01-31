شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث عنف بسبب ترحيل مهاجرين ولاجئين في النمسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحولت مظاهرة ضد ترحيل مهاجرين ولاجئين في مدينة إنسبروك النمساوية لأعمال عنف.

واستخدم رجال الشرطة رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين الذين أصبحوا عدوانيين، بحسب ما ذكرته تقارير. وقد جرى احتجاز 19 شخصا خلال مسيرة مساء أمس السبت. واٌتهم بعض المشاركين الـ600 بالمسيرة بانتهاك قواعد مكافحة فيروس كورونا المتعلقة بالحفاظ على التباعد الاجتماعي. واتهمت الشرطة نحو 60 من الراديكاليين اليساريين بأنهم وراء أعمال عنف. ولكن منظمة سوشيالست يوث تيرول المنظمة للاحتجاج رفضت هذا الاتهام، وقالت إنها التزمت بجميع القيود، واتهمت الشرطة باستخدام القوة المفرطة.

وقد قامت الشرطة في النهاية بتفريق المظاهرة.