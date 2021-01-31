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العراق يسجل 714 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الدمام - شريف احمد - سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 714 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 619636 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 6 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13047, فيما تم تسجيل 1272 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 592129 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 14460, منهم 191 يرقدون في غرف العناية المركزة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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