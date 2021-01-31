فريق الصحة العالمية يزور سوقا في ووهان

ووهان” الصين” ـ رويترز: زار فريق من الخبراء تقوده منظمة الصحة العالمية ويحقق في منشأ “كوفيد19″ سوقا مغلقة كانت تبيع المأكولات البحرية بالجملة في مدينة ووهان الصينية وظهر بها فيروس كورونا المستجد في بادئ الأمر. ووصل فريق الخبراء إلى سوق هوانان وسط حضور أمني مكثف إذ أقيمت حواجز إضافية خارج سياج أزرق عال يحيط بالسوق وغادر موكب الفريق بعد حوالي ساعة. ولم يرد الخبراء على أسئلة الصحفيين.

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