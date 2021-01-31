تطعيم سجناء جوانتانامو ضد كورونا

واشنطن ـ وكالات: تعتزم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” تقديم لقاحات فيروس كورونا للمحتجزين في سجن جوانتانامو بكوبا، خلال الأسبوع المقبل. ونقلت قناة “فوكس نيوز” الأميركية مساء السبت، عن المسؤولين في القاعدة البحرية الأميركية والسجن العسكري في خليج جوانتانامو بكوبا، أنه سيتم تلقيح القوات والسكان المدنيين وسيعرض على المحتجزين أيضا.

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