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الميناء يزيد جراحات الطلبة في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-31 | 15:19

الميناء يزيد جراحات الطلبة في ممتاز الكرة

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استطاع فريق الميناء تحسين مركزه بعد ان حقق فوزا مهما على فريق الطلبة بهدف واحد من دون مقابل في المباراة التي اقيمت على ملعب الفيحاء، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لدوري الكرة الممتاز.

وسجل هدف فريق الميناء والمباراة اللاعب حسين يونس في الدقيقة 27 من زمن المباراة.

 

وبهذا الفوز رفع الميناء رصيده إلى 17 نقطة في حين تراجع الطلبة الى المركز 17 برصيد 15 نقطة وتعتبر هذه الخسارة الثالثة على التوالي بعد استلام المدرب حسن احمد مهمة تدريب الانيق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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