قتلى وجرحى في ثاني انفجار لسيارة مفخخة شمالي سوريا خلال ساعات

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن انتحاريا وراء عجلة قيادة سيارة مفخخة فجر نفسه عند حاجز تابع لفصيل "فرقة الحمزة" التابع لـ"الجيش الوطني" المعارض المدعوم تركيا، قرب بلدة بزاعة شرق مدينة الباب في ريف حلب الشمالي.وخلف الانفجار، حسب آخر المعطيات، ستة قتلى على الأقل في صفوف عناصر الفصيل المعارض وعددا من المصابين تم نقلهم إلى المستشفى.

وجاء هذا الحادث بعد ساعة فقط من انفجار سيارة مفخخة آخر أسفر عن مقتل عشرة مدنيين وإصابة أكثر من 30 في مدينة أعزاز.

