انت الان تتابع خبر المانيا تستعمل الغاز السام ضد الروس.... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم 31 كانون الثاني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - 1915 - ألمانيا تستعمل الغاز السام ضد الروس في الحرب العالمية الأولى.
1946 - إعلان الدستور اليوغوسلافي المكتوب على نمط الدستور السوفيتي
1950 - الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن عن قراره بتأييد تطوير القنبلة الهيدروجينية.
1953 - السلطات الفرنسية تعتقل الحبيب بورقيبة.
1958 - إطلاق القمر الصناعي إكسبلورر 1، أول الأقمار الصناعية للولايات المتحدة.
2015 - انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسًا لِإيطاليا.
2020 - منظمة الصحة العالمية تعلن أن فيروس كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية