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المانيا تستعمل الغاز السام ضد الروس.... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم 31 كانون الثاني

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بغداد - ياسين صفوان - 1915 - ألمانيا تستعمل الغاز السام ضد الروس في الحرب العالمية الأولى.

1946 - إعلان الدستور اليوغوسلافي المكتوب على نمط الدستور السوفيتي

1950 - الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن عن قراره بتأييد تطوير القنبلة الهيدروجينية.

1953 - السلطات الفرنسية تعتقل الحبيب بورقيبة.

1958 - إطلاق القمر الصناعي إكسبلورر 1، أول الأقمار الصناعية للولايات المتحدة.

2015 - انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسًا لِإيطاليا.

2020 - منظمة الصحة العالمية تعلن أن فيروس أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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