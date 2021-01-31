انت الان تتابع خبر 50 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا في إقليم كردستان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم الاحد، تسجيل 50 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفايروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.
وقالت صحة كردستان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الإصابات الجديدة توزعت في كل من، أربيل 8، السليمانية 17، دهوك 19، كرميان 6".
واشار البيان الى "ان 418 مصابا بفايروس كورونا اكتسبوا الشفاء، بواقع، أربيل 53، السليمانية 58، دهوك 282، كرميان 4، رابرين 21، بالاضافة الى تسجيل حالتي وفاة بفايروس كورونا كلاهما في السليمانية".