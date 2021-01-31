50 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا في إقليم كردستان

وقالت صحة كردستان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الإصابات الجديدة توزعت في كل من، أربيل 8، السليمانية 17، دهوك 19، كرميان 6".

واشار البيان الى "ان 418 مصابا بفايروس كورونا اكتسبوا الشفاء، بواقع، أربيل 53، السليمانية 58، دهوك 282، كرميان 4، رابرين 21، بالاضافة الى تسجيل حالتي وفاة بفايروس كورونا كلاهما في السليمانية".