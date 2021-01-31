واشنطن تهنئ الليبيين بالترشيحات "الشفافة" للسلطة التنفيذية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، الليبيين، بإعلان الأسماء المرشحة للسلطة التنفيذية، التي ستقود المرحلة الانتقالية لنهاية 2021.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إنها تهنئ ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة وجميع الليبيين على عملية الترشيح الشفافة للمرشحين للخدمة في الحكومة المؤقتة الجديدة والموحدة، والتي ستقود ليبيا نحو الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وأكدت السفارة الأمريكية، تأييدها اجتماع الملتقى الليبي في الفترة من الأول وحتى الـ5 من فبراير/شباط المقبل، في جنيف، للتصويت على هؤلاء المرشحين.



وقال السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند إن المواقف العسكرية والتواطؤ مع القوات الأجنبية والمرتزقة لتقويض العملية السياسية والتهديدات بإغلاق قطاع الطاقة الليبي ومحاولات تحويل ثروة ليبيا لأجندات حزبية، تتعارض مع مطالب الشعب الليبي بالتغيير.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، أسماء المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء في ليبيا، بعد انتهاء المدة المقررة لتلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية.

وقالت البعثة الأممية إن جميع المرشحين تعهدوا باحترام خارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.