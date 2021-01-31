3 انفجارات في مقديشو.. والأمن يتصدى لهجوم على فندق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سمع دوي ثلاثة انفجارات على الأقل في العاصمة الصومالية مقديشو أعقبها إطلاق نار بحسب ما أفاد مراسل الخليج 365.

وأوضح أن التقرير الأولية تشير إلى استهداف فندق قرب مطار أفريك بثلاث سيارات مفخخة.

ولا يزال يسمع دوي إطلاق نار فيما تتحدث التقارير الأولية عن محاولة اقتحام الفندق الذي اعتادت قوى المعارضة عقد اجتماعاتها به.

وقال مراسل ”الخليج 365” إن قوات أمنية تتصدى للهجوم في وقت تشير التقارير لتوجه قوات دعم للمنطقة".

وأكدت التقارير سقوط قتلى وجرحى في الهجوم المتواصل حتى 2:44 بتوقيت جرينيتش.

ولا يزال من غير المعروف الجهة التي تقف خلف العملية الإرهابية، لكن عادة ما تشن حركة "الشباب" هجمات مماثلة في العاصمة.



وتسيطر على الحركة على مناطق في وسط وجنوب البلاد ولا تزال تمثل تحديا للاستقرار في القرن الأفريقي.

وقبل نحو أسبوعين قتل 4 صوماليين بينهم مسؤولان محليان اثنان، في تفجير لغم أرضي تبنته حركة الشباب الإرهابية بضواحي مقديشو الجنوبية.