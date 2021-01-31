البرلمان العربي: دولنا أكثر من عانى من الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد البرلمان العربي أن الدول العربية هي أكثر الدول التي عانت من ظاهرة الإرهاب واكتوت بنارها.

وقال الدكتور ظافر العاني، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، الأحد، إن البرلمان العربي يعمل حاليا على إعداد مشروع قانون استرشادي لدعم ورعاية ضحايا الإرهاب.



وأضاف، خلال الاجتماع المشترك السادس بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حول موضوع دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، أن البرلمان العربي استحدث مؤخراً لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب، ستعمل على تصحيح الصورة المغلوطة عن الدول العربية في هذا الشأن.

وأوضح أن ذلك سيكون من خلال رصد وتوثيق الجرائم الإرهابية التي تتعرض لها المجتمعات العربية وإصدار تقارير دورية بشأنها.

وقال الدكتور ظافر العاني إن موضوع دعم ضحايا الإرهاب سيحتل أولوية متقدمة على جدول أعمال هذه اللجنة.



وأشار إلى تعدد آليات و أدوات تعامل الدول العربية مع ضحايا العمليات الإرهابية، مشدداً على ضرورة سن تشريعات على المستويين العربي والوطني تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية، وإنشاء صناديق عربية وطنية في هذا الشأن.

كما شدد على أن الالتزام بجبر الضرر الواقع على ضحايا الإرهاب وتعويضهم عن آثار الجريمة الإرهابية أضحى مبدأً راسخا في قواعد القانون الدولي ما يتطلب وضع معايير ثابتة تلتزم بمقتضاها الدول بتعويض ضحايا جرائم الإرهاب.

وأكد الدكتور ظافر العاني على ضرورة أن يشمل التعويض المقدم لهؤلاء الضحايا كافة أشكال الدعم والرعاية في النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها.

وثمَّن نتائج الاجتماعات الستة التي عقدت بهدف التوصل إلى تشريعي نموذجي موحد في هذا الشأن اعتماداً على الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تم استعراضها خلال هذه الاجتماعات.

ونوه العاني إلى أن سلسلة هذه الاجتماعات سيكون لها دور كبير في زيادة الوعي العالمي بأهمية هذه القضية لمساعدة ومؤازرة ضحايا الإرهاب وذويهم.