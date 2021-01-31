انتهاكات الحدود.. إسرائيل تطالب "اليونيفيل" بتقارير مفصلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلبت إسرائيل، الأحد، من قوات "اليونيفيل" الدولية تقديم تقارير ونتائج تحقيقات مفصلة وموثوقة وسريعة حول الانتهاكات على الحدود مع لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365” إن الطلب جاء خلال لقاء رئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي مع قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول.

وأضاف: "تمت مناقشة الوضع الأمني في جنوب لبنان ومهام اليونيفيل في المنطقة، على خلفية الانتهاكات المستمرة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 من قبل حزب الله، وعدم فرض الجيش اللبناني سلطته السيادية".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "يعتبر قوة اليونيفيل عاملاً هامًا ومؤثرًا في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، متوقعًا منها تقديم تقارير ونتائج تحقيقات مفصلة وموثوقة وسريعة".

وقال: "كما يتوقع من قوة الطوارئ الدولية أن تعمل على تطبيق دقيق لمنع انتهاكات القرار الدولي التي يرتكبها بانتظام جيش حزب الله الإرهابي".





وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تنتشر في جنوب هذا البلد منذ 1978 وتضم نحو 10 آلاف و500 جندي مهمتهم السهر على تنفيذ القرار 1701 بعد حرب بين إسرائيل ومليشيا حزب الله في صيف 2006 ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.

وكان الجيش الإسرائيلي قال إن منظمة حزب الله صعدت في الأشهر الأخيرة من محاولات التسلل عبر الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.