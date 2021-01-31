شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول أمام النواب : القطاع حقق قصص نجاح مبهرة بعد التغلب على المعوقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن الوزارة تمكنت خلال الفترة الماضية من تحقيق قصص نجاح مبهرة داخل القطاع، لاسيما بعدما تغلبت من المعوقات التي واجهتها، بما ساهم في قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني.

وأضاف الملا، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن رؤية القطاع تتلخص في السعي نحو تحقيق الاستفادة المثلى من كافة الامكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر ، وتحويل مصر إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث.

وأضاف الملا، أن الوزارة تعمل علي تحقيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتي عام 2025 تستهدف الوصول إلي توليفة الطاقة التي تحقق التنمية المستدامة من الموارد المتاحة باعلى عائد وأقل تكلفة.

وتقدم وزير البترول تقدم بالتهاني لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، لنيله ثقه النواب في رئاسة المجلس النيابي، وكذا وكيلا المجلس المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أبو العنين، مهنأ أيضا أعضاء مجلس النواب.

وتأتي هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيراً.