شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: إحالة بيان وزير النقل للجنة المختصة و62 نائبا تحدثوا برقم قياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة البرلمانية المختصة بيان وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير، من إيضاحات على أرض الواقع، وكلف رئيس المجلس، اللجنة البرلمانية بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان الوزير لعرضه على مكتب المجلس.

وأكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، أن هذه الجلسة شهدت حديث 62 نائبا برلمانيا، بقوله: هذه نسبة كبيرة، ويعد رقم قياسي.

وأكد وزير النقل والمواصلات، كامل الوزير، فى كلمته خلال الجلسة العامة، أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولى اهتماما غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وفى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات طرق وكبارى – سكك حديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائى – الموانئ البحرية – النقل النهرى – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية.

وأضاف وزير النقل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى فى المساهمة فى تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والمساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكانى والنمو المكانى والمساهمة فى التنمية.