شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد أبو نحول معاتبا وزير النقل: "كان نفسى اسمع عن قنا منك؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، مطالبات الأعضاء لوزير النقل كامل الوزير، بالاهتمام بإنشاء كبارى المشاة، وتطوير بعض الكبارى الأخرى فى مناطق مختلفة بالجمهورية.

ووجه النائب خالد أبو نحول، ما وصفها بـ"همسة عتاب" لوزير النقل، نظرًا لعدم الانتهاء من مشكلة دوران فرشوط بمحافظة قنا، بقوله: الرئيس السيسي قال لك سابقا دوران فرشوط يا كامل، ونعلم أنه عندما يقول كذلك، فأن وراءها عمل.. وكان نفسى أن اسمع منك الكثير عن قنا وأن تنال اهتمامك".

وقال نحول، أنه للأسف منذ 5 سنوات لم يحدث شيء فيما يخص كوبرى فرشوط، ولا نفهم السبب رغم توجهات القيادة السياسية فى هذا الصدد، لاسيما وأهميتها إذ أنها عاصمة التجارة فى محافظة قنا، مضيفًا : اللى عمل قناه السويس فى سنه، مينفعش كوبرى فرشوط يأخذ معاه 5 سنين.

من جانبه شدد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، على أهمية الانتهاء من مشروعات الطرق والنقل التى تخدم تشجيع الصناعة فى المحلة، فيما أكدت النائبة إيفلين متى، ضرورة الانتهاء من ترميم الكوبرى الذى يربط بين دمياط وحمصه لاسيما وكونه "متهالك".

وتأتى هذه الجلسات استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرًا.