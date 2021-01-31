شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون يطالبون بتقنين أوضاع التوك توك وتبعية ترخيصه لوزارة بعينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب أحمد الألفى، عضو مجلس النواب عن دائرة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، بتقنين "التوك توك" متسائلا عن أى جهة يتبعه التوك توك هل يخص وزارة النقل ولا المحليات وهل سيكون له رخصة وهيتم تفعيله لأنه اصبح أمر هام فى القرى.

وأشار "الألفي" إلى أن الطرق بميت غمر بالتحديد فى قرية دماص سيئة وعبارة عن حفنة من التراب وطريق ميت غمر عليه أكبر شركات الأعلاف ويسمى طريق الموت عرضه 7 متر وتسير عليه سيارات نقل وعلى جانبه مصرف مما يتسبب فى حوادث.

جاء خلال تعقيب النواب بالجلسة العامة لمجلس النواب على بيان وزير النقل كامل الوزيرى، الذى القاه عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.

وطالب النائب خليفة رضوان بتقليل الفوارق بين القاهرة وغيرها من المحافظات مضيفا هناك نحو 365 محل فى مركز جرجا قام الأهالى بتاجيرها من الوحدة المحلية، مطالبا بأن يكون التعامل برفق مع الأسر ولا تبييعوهم للشركات الاستثمارية التى لا ترحم.

وقال النائب محمد زين الدين، إنجازات وزارة النقل واضحة للجميع، ولا تخفى على أحد، متسائلا عن تنفيذ الإتفاقية التى تم عقدها مع شركة جنرال مورتور، بشأن استيراد 100 جرار وصيانة 55 جرار بالسكة الحديد، متابعا :" عازوين نعرف العقد المبرم شغال ولا أيه؟".

وطالب عضو مجلس النواب، وزير النقل، بضرورة استغلال السكة الحديد، فى نقل البضائع، متابعا حديثه للوزير، وعدتنا من قبل فى لجنة النقل بالبرلمان، بأعداد خطة واضحة لنقل البضائع بالسكة الحديد"

وأضاف، أيضًا مشروع النقل الجماعى الذكى، كما وعدتنا، أنه سيتم فى عام 2021 حرصا على البيئة واستغلالا لشبكة الطرق الجديدة.

وتابع عضو مجلس النواب، كذلك تقديم الخدمات اللوجستية للسفن المارة بمصر، قائلا، " لايجوز ترك تلك الخدمات لشركات من خارج مصر".

وتطرق زين الدين، فى أسئلته للوزير، إلى الطريق الدولى الذى يخدم نحو3 موانئ، متابعا، أتمنى إجابة لهذه الأسئلة.