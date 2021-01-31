شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سميرة الجزار تقترح تركيب كاميرات بوسائل النقل لمواجهة التحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترحت النائبة سميرة الجزار، تركيب كاميرات لمواجهة التحرش بوسائل النقل بحيث تكون الكاميرات ذات تقنية يمكنها التعرف على الوجوه.

جاء خلال تعقيب النواب بالجلسة العامة لمجلس النواب على بيان وزير النقل كامل الوزيرى، الذى ألقاه عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.

فيما أشارت النائبة ليلى أحمد إسماعيل إلى أنها تقدمت بطلبين إحاطة فى مجلس النواب السابق لتطوير محطة سمنود التى لم يتم تطويرها منذ الثلاثينات.

وأشاد النائب رزق راغب بوزير النقل لاقتحامه ملف السكة الحديد، لافتا إلى أنه لم يكتف بالمسكنات وعمل له عملية جراحية.

وأشار النائب عبد الناصر عطية إلى أن طريق القصير يسمى طريق الموت من أيام الفراعنة وبه منحيات، لافتا إلى أن نزول السيل يترتب عليه قطع الطريق باليومين، مشددا على ضرورة عمل طريق مزدوج لطريق مرسى علم أدفو.

وقال النائب هانى أباظة إلى أن كامل الوزيرى زميلى وكان واعد وهو طالب وأصبح قوى فى الدولة المصرية، مضيفًا أن البيان الذى ألقاه قوى جدا ويحتوى على رؤية مستقبلية واضحة بتوقيتات زمنية محددة، موجها الشكر لوزير النقل قائلا: "أننا نرى بنتائج فى الشارع وتطوير فى البنية التحتية من طرق ومحاور متمنيا أن يحذو باقى الوزراء حذو كامل الوزيري".

جاء خلال تعقيب النواب بالجلسة العامة لمجلس النواب على بيان وزير النقل كامل الوزير، الذى القاه عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.