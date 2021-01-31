شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة ماهيتاب محمد تطالب الحكومة بمشروع قومى لـ " النقل الذكى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النائبة ماهيتاب محمد عبد الهادي، عضو مجلس النواب، وزير النقل المهندس كامل الوزير، بمشروع قومي للنقل الذكي سواء الخاص أو الجماعي، يكون تحت إشراف الحكومة ومسئوليتها، لاسيما وأن الوسائل القائمة مملوكة لشركات أصولها أجنبية وهناك العديد من المشاكل الحالية فيها.

وقالت البرلمانية، في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، أن هذه الوسائل الأكثر استخداما بين قطاعات الشباب،قائلة : كثير من شباب جيلي أصبح اعتمادهم الأساسي في التنقل علي وسائل النقل الذكي، السيارات الان أصبحت تطلب من تطبيق عبر" الموبايل".

وفي سياق متصل، أشارت البرلمانية إلي أهمية شرح منظومة نزع الملكية للمنفعة العامة ، في المناطق التي يجري فيها ذلك، وإيضاح أن الهدف من ذلك إنشاء طرق جديدة ، لكي يكونوا علي دراية بكل شيء يحدث حولهم، ولا يصبحوا فريسة للشائعات، مشيرة الى أن مشروع : "تطوير الطرق الدائري وتحديداً فى الجيزة، هناك قطاع كبير من السكان هناك، " مش عارفين إيه بيحصل " .. كلنا كمصريين مع المشروعات القومية والتخطيط المحترم والمستقبلي للدولة، لكن "الناس اللي هيتم نزع ملكية بيوتها مش فاهمين إيه اللي هيحصل معاهم بالضبط، مما يتطلب إيضاح الصور بالكامل ".اً.