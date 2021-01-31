شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يهنئ أمين عام المجلس ويدعو له بالتوفيق وتحمل تبعات المسؤولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، المستشار أحمد مناع، الذى حضر الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، بمناسبة تعيينه أمينا عامًا للمجلس داعيا المولى أن يعنيه فى تحمل تباعات المسئولية فى ظل الظروف الراهنة لأداء دوره على أكمل وجه.

يشار إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب قد أعلن فى وقت سابق موافقة أعضاء المجلس، اليوم الخميس، على تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عامًا لمجلس النواب، خلفا للمستشار محمود فوزى الذى تقدم باستقالته، وتم قبولها.

وكان مجلس الدولة، قد وافق أمس على انتداب المستشار أحمد مناع نائب رئيس مجلس الدولة، ندبا كليا للعمل أمينا عاما لمجلس النواب، حيث أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 52 لسنة 2021، نصت مادته الأولى على "يندب المستشار أحمد عزت أحمد مناع نائب رئيس مجلس الدولة، ندبا كليا للعمل أمينا عاما لمجلس النواب، اعتبارا من 13 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل التشريعى الثاني".

ونستعرض أهم المعلومات عن السيرة الذاتية للمستشار أحمد مناع، كالتالى:

- شغل منصب عضو قسم التشريع بمجلس الدولة.

- تولى رئاسة مركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة (2018-2019).

- عمل بمحكمة القضاء الإدارى ببورسعيد.

- أعير لدولة قطر.

- عمل بالأمانة العامة لمجلس الدولة.

- تخرج من كلية الحقوق عام 1990.

- عمل بقسم الفتوى بوزارة الداخلية.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، طريقة تعيين الأمين العام الجديد على النحو التالي: "يعيّن الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية".

ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال بها.

ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير بموجب القوانين واللوائح، وتشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة فى الهيكل التنظيمى للجهاز الفنى والإدارى والمالى، الذى يصدر به قرار من مكتب المجلس.

وتتولى الأمانة العامة معاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية، مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها، طبقا للقواعد التنظيمية العامة التى تصدر بقرار من مكتب المجلس، والأوامر التى يصدرها رئيسه.