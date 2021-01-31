شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يستقبل سفير دولة بنجلاديش بمصر ويشيد بالعلاقة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم الأحد، محمد منير الإسلام، سفير بنجلاديش بالقاهرة، وذلك بحضور المستشار محمود اسماعيل عتمان ، أمين عام المجلس، والدكتور أحمد بهاء الدين مساعد وزير الخارجية.

وأعرب سفير بنجلاديش ،عن سعادته بلقاء المستشار عبد الرازق ، وتطلعه للاستفادة من خبرات مصر البرلمانية العريقة والتى تمتد لأكثر من 120 سنة.

ومن جانبه ثمن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الزيارة، مشيرا إلى استعداده التام لتقديم كافة الخبرات للبلد الشقيق في المجال التشريعى والبرلمانى للوصول إلى نمو حقيقى فى العلاقات بين البلدين، خاصة مع حرص القيادات السياسية في البلدين على توطيد أواصر الأخوة ودعم المصالح المشتركة بينهما.

وفى نهاية اللقاء أهدى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الضيف درع مجلس الشيوخ تعبيرا عن تقديره للزيارة.