شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يطالب الأعضاء بعدم "الإطالة ": المفروض عارفين هتتكلموا فى ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جميع أعضاء المجلس بعدم الإطالة في إلقاء الكلمة خلال الجلسة العامة، داعيا إياهم إلي اختصار الكلمة لاسيما وأنهم يعرفون مسبقا الموضوعات التي يرغبون الحديث فيها، بقوله : "أرجو إلقاء الكلمة بسرعة، المفروض عارفين هتتكلموا في إيه".

وقال رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد والمخصصة لإلقاء بيان وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، موجهاً حديثة إلي أعضاء المجلس: "كل واحد يقول باختصار شديد مشكلته وسوف يطلع عليها الوزير".

وتأتي هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيراً.

وقال وزير النقل كامل الوزير، إن الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال الفترة من 2014 حتى 2024 قدرت تكلفة تنفيذ مشروعاتها البالغة 2173 مشروعا، بنحو 1.5 تريليون جنيه.

وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أن استثمارات الطرق والكبارى 2020 بلغت 377 مليار جنيه، و220 مليار جنيه للسكة الحديد، فضلا عن 63 مليار جنيه لتطوير النقل البحرى، و15 مليار للمؤانى البرية والجافة نحو 15 مليار جنيه، فضلا عن 3 مليار جنيه لصالح تطوير النقل النهري.

وتابع الوزير، أنه من المخطط البدء فى تنفيذ 140 مشروعًا بإجمالى 671 مليار جنيه، كما أنه تم الانتهاء من 50 مشروع بتكلفة 120 مليار جنيه فيما يتعلق بتطوير الطرق من بينها تطوير طريق الصعيد والقوص الشمالى، طريق الجلالة، نفق الشهيد أحمد حمدى وطريق القاهرة - السويس، فضلا عن 37 مليار جنيه لتطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى وطريق سفاجا و6 أكتوبر والواحات وطريق المنصورة - جمصة.

ولفت وزير النقل والمواصلات، أن رؤية الوزارة لتطوير قطاع النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة؛ لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول العربية والإفريقية المجاورة.

وفى سياق متصل، أكد كامل الوزير أن هناك خطة لتحقيق الربط بين مصر ودول الجوار، ومنها الطريق البرى الذى يربط بين 9 دول أفريقية منها السودان، فضلا عن الطريق الدولى الساحلي.