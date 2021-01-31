شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: مجلس الشيوخ جزء مهم من تاريخ مصر وعاد فى توقيت شديدة الأهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مجلس الشيوخ يمثل جزءً مهماً من تاريخ مصر البرلماني، وأنه عاد فى توقيت شديدة الأهمية، مشددا على اعتزازه بهذا المؤسسة التشريعية العريقة.

جاء ذلك أثناء زيارة رشوان لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لتقديم التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ، مؤكدا أن المستشار عبد الرازق تولى هذا المنصب الرفيع بعد مشوار طويل من العطاء القانونى والدستورى، وأن هذا العطاء سيزداد سواءً لمصر أو لمجلس الشيوخ.

وأكد رشوان ، أن يديه ممدودة أولاً بالدعاء لمجلس الشيوخ وكامل أعضائه بالتوفيق وثانياَ بالتعاون مع هذا المجلس الموقر من قبل نقابة الصحفيين أو الهيئة العامة للاستعلامات ومتابعة أعماله.

من جانبه أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، عن تقديره لزيارة نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مؤكدا أن ضياء رشوان يملك تاريخاً مشرفا للغاية ويترأس هيئة من أعرق الهيئات المؤثرة ليس فى الرأى العام فى مصر وحدها ولكن فى كل بقاع العالم، وكذلك رئاسته لنقابة من أهم النقابات فى الوطن العربى والتى تعتبر منبراَ لحرية الرأى والتعبير، معربا عن أمله فى أن يكون هناك تعاونا وثيقا بينهما وبين المجلس لتحقيق صالح الوطن والمواطنين.



زيارة رشوان لمجلس الشيوخ (1)



زيارة رشوان لمجلس الشيوخ (2)



زيارة رشوان لمجلس الشيوخ (3)