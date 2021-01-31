شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مشروع قانون واتفاقية إلى اللجان النوعية بمجلس النواب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أحال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية، بشأن تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، إلى لجنة التضامن وذوى الاعاقة لدراسته وإعداد تقرير عنه.

كما أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذى الموقع فى القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ايطاليا، إلى لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الاقتصادية لدراستها واعداد تقرير عنه.

وطبقا للاتفاقية فقد تم عدل القرار بتاريخ 10 مايو 2012 وعدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة فى 2015 بشأن الخط الائتمان الايطالى مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقا لتمويل المشروعات الصغيرة الموقع فى القاهرة بتاريخ 2/11/2020، «من حيث طريقة إقرارها».