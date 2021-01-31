شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ينبه على الأعضاء بعدم الالتفاف حول الوزراء .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بعدم الالتفاف حول الوزراء، وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: "هذا مشهد لا يليق بنواب الشعب الذين يراقبون أعمال الحكومة".

وشدد المستشار حنفى جبالى على ضرورة التزام النواب بمدة محددة للكلمات، مضيفا: "هناك استياء من بعض الأعضاء من زيادة مدة الحديث فى الكلام مما يضيع حقهم فى المشاركة ".

وطالب رئيس مجلس النواب الأعضاء بارتداء الكمامات والانتشار داخل القاعة مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى واتباع الإجراءات الاحترازية حتى يزول الوباء اللعين.

يذكر أن الجلسة العامة اليوم تستمع إلى بيان كل من وزير النقل والمواصلات ووزير البترول والثروة المعدنية عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويأتى ذلك فى ضوء قرار المجلس باستدعاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة بمجلس النواب من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضيين الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرًا، لنكون بصدد الاستماع إلى 26 وزيرًا بنهاية الأسبوع الجارى.

وكان المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قد قال أن المجلس بدأ بداية قوية بالرقابة، متابعا: "تركنا التشريع مؤقتا لأنى أرى أن الرقابة فى الفترة الحالية هى الأهم، وبدأنا بدعوة الوزراء ومناقشتهم".

المستشار أحمد مناع



المستشار حنفى جبالى



النائب علاء عابد



أمين عام مجلس النواب



رئيس المجلس ووزير النقل والأمين العام



رئيس مجلس النواب



كامل الوزير بالجلسة العامة



كامل الوزير خلال الجلسة



كامل الوزير وزير النقل



كامل الوزير يستعرض برنامج وزارة النقل



وزير النقل بالجلسة العامة



وزير النقل



وزير شئون المجالس النيابية يصافح الأمين العام لمجلس النواب



الجلسة العامة لمجلس النواب