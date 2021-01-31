شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع لبيانى وزيرى النقل والبترول .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى حيث من المنتظر أن يستمع المجلس إلى بيان كل من وزير النقل وزير البترول والثروة المعدنية عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة

ويأتى ذلك فى ضوء قرار المجلس استدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضيين الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرًا، لنكون بصدد الاستماع إلى 26 وزيرًا بنهاية الأسبوع

وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قال إن المجلس بدأ بداية قوية بالرقابة، متابعا: "تركنا التشريع مؤقتا لأنى أرى أن الرقابة فى الفترة الحالية هى الأهم، وبدأنا بدعوة الوزراء ومناقشتهم.