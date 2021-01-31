التزموا بمدة الكلمة.. جبالي للنواب: لو حنقول كل حاجة حنقعد لبكرة!

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كل أعضاء المجلس بضرورة مراعاة الوقت المحدد لكل منهم في التعقيب على بيانات الوزراء .

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد: على النواب التركيز في طرح المشكلات دون التطرق إلى الفرعيات .

وأضاف رئيس البرلمان: لو هنقول كل حاجة هنعقد لبعد بكرة، وده مش نافع؛ لا بد من طرح المشكلات بتركيز ومباشرة ودون التطرق إلى الفرعيات .

ومن جانبه، قال النائب محمود الشامي، إنه لا بد من حل مشكلة كوبري الشون؛ لأن المشاة والأهالي يعانون أشد المعاناة من الكوبري، وأن يتم عمل نفق.

وطالب الشامي بسرعة العمل على حل مشكلة محطة سكة حديد المحلة، قائلًا: المحلة بلد ومدينة لها طابع خاص، لا بد من مراعاة ذلك؛ فكل يوم نشيّع العديد من الشباب بسبب كوبري الشون، وآخر الضحايا كان شاب من حفظة القرآن الكريم؛ لذلك لا بد من حل مشكلات المحلة الكبرى، وبسرعة.