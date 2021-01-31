بتكلفة220 مليار جنيه.. وزير النقل يكشف عن جهود تطوير الخطوط والمزلقانات والعامل البشري

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك استخدامًا للتقنيات الحديثة في إعادة تدوير الأسفلت من خلال معدات حديثة؛ لتقليل التكلفة وعدم تلوث البيئة، وسيتم التوسع في هذه التقنية الحديثة، مشيرًا إلى أنه تم رصد 339 مليون جنيه لشراء هذه المعدات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

وأضاف الوزير، خلال إلقائه بيان وزارته أمام مجلس النواب، أنه تم تنظيم تطبيق منظومة النقل الذكي، وتم التخطيط لاستخدامها على 21 طريقًا، من خلال شركة وطنية مصرية.

ولفت وزير النقل إلى أن الربط مع دول الجوار أصبح في الظروف الحالية وما يحدث في المحيط الإقليمي ضرورة، وتم البدء بطريق كيب تاون المار بـ9 دول إفريقية، والطريق الدولي الساحلي من السلوم حتى بنغازي، وإنشاء طريق مصر- تشاد مرورًا بليبيا.

وعن مشروعات السكك الحديدية تم وضع خطة للنهوض بمنظومة السكك الحديدية وإنشاء شبكة للخطوط الكهربائية وربطهما معًا؛ حيث إن تطوير السكك الحديدية الحالية سيتكلف 220 مليار جنيه من خلال تطوير الخطوط والإشارات والمزلقانات والورش والجرارات والعربات والعامل البشري.

وكشف الوزير عن أن الأمر يسير نحو تطوير خطوط السكك الحديدية القديمة وازدواج ووصلات جديدة وإشارات وعمل موانئ جافة وربطها من خلال وصلات جديدة بالشبكة الحالية.

وتشمل عناصر الخطة أيضًا ربط خطوط السكك الحديدية بالمونوريل والقطار الكهربائي وشبكات المترو؛ حتى تكون لدينا منظومة نقل متطورة.

وقال الوزير إن هناك توجيهًا من الرئيس لإنشاء مصنع لتصنيع قضبان السكك الحديدية، وننسق مع كل الشركات الوطنية المتخصصة التي تعمل في مجال السكك الحديدية؛ لكي نصنع قضبان السكك الحديدية ونوفر العملة الصعبة ونخلق فرص عمل جديدة.

وأكد وزير النقل أن المخطط هو تطوير 180 محطة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 176 منها، فضلًا عن تطوير الورش.

وعن تطوير العربات، قال إنه تم تطوير 200 عربة ركاب درجة ثالثة، و90 عربة مكيفة، وتم التعاقد على 200 عربة نوم جديدة من إسبانيا، فضلًا عن 6 قطارات كاملة جديدة سيصل أولها في شهر يونيو، وتم التعاقد على 131 عربة بضائع مع مصنع سيماف ببني سويف.

وكشف الوزير عن منطقة برديس بأنها أصبحت منطقة تنموية؛ "إذ نخطط خطًّا عرضيًّا من أسوان حتى برديس، بطول 325 كيلومترًا".

وتابع وزير النقل: هناك نقلة نوعية في مجال الأنفاق والقطارات الكهربائية، وذلك من خلال إنشاء القطار الكهربائي من محطة عدلي منصور مرورًا بالعاشر من رمضان وحتى العاصمة الإدارية، والمونوريل من يوسف عباس وحتى العاصمة الإدارية.