بسبب حريق مصنع ومخزن.. ننشر خريطة التحويلات المرورية أعلى الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تحويلات مرورية نتيجة حريق مصنع ومخزن أحذية أسفل برج متاخم للطريق الدائري.

القادم من أعلي الطريق "القاهرة الإسكندرية" الزراعي على الطريق الدائري ( القوس الغربي)، والمتجه إلى وصلة المريوطية، تحويله للنزول إلى محور 26 يوليو وعدم استكمال السير في إتجاه محور المريوطية.

وعلى القادم من مدينة 6 أكتوبر على محور 26 يوليو اتجاه مطلع الطريق الدائري (القوس الغربي)، والمؤدي إلى وصلة المريوطية، عدم الصعود واستكمال السير اتجاه ميدان لبنان على محور 26 يوليو.

والقادم من ميدان لبنان على محور 26 يوليو إتجاه مطلع الطريق الدائري (القوس الغربي)، والمؤدي إلى وصلة المريوطية عدم الصعود ويتم استكمال السير اتجاه مدينة 6 أكتوبر على محور 26 يوليو.