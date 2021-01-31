أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس في نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الأربعاء الماضي، بينما استقر السعر في 10 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان والعربي الأفريقي، والبركة، وكريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك الإسكندرية عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.