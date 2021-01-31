إثيوبيا تعلن أن اكتمال العمل في بناء سد النهضة سينتهي عام 2022

محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سليشي بقلي، اليوم الأحد، أن بناء سد النهضة يسير وفق الجدول الزمني الموضوع وعملية البناء تتقدم بشكل جيد.



وقال بقلي، في تغريدة له اليوم الأحد عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، إن بناء السد يسير على النحو المخطط له وبالطريقة المطلوبة، مشيرا إلى أن دعم الإثيوبيين في الداخل والخارج لاستكمال المشروع أقوى من أي وقت مضى.

وكانت إثيوبيا أعلنت أن اكتمال العمل في بناء سد النهضة سينتهي عام 2022، وهي خطة وضعتها الحكومة مؤخرا حيث بلغت أعمال البناء التي انتهت حتى الآن 78%.

تغريدة بقلي جاءت عقب مباحثات أجراها وزير الري الإثيوبي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الكهرباء مع المقاولين والخبراء والاستشاريين الذين يقومون بأعمال البناء ، خلال زيارتهم لسد النهضة الإثيوبي.

وأجرى وزير الري الإثيوبي وأعضاء مجلس إدارة الكهرباء زيارة لسد النهضة واجتمعوا مع المقاولين والخبراء والاستشاريين الذين يقومون بأعمال البناء.

وخلال السنوات الماضية، خاضت مصر والسودان (دولتا المصب) مفاوضات شاقة مع إثيوبيا (دولة المنبع) للتوافق حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثيراته السلبية.

وتعثرت المفاوضات أكثر من مرة كان آخرها نهاية العام الماضي فيما لم يتضح بعد سبل حلحلة الملف الذي مثل للدول الثلاث قضية أمن قومي.

ومطلع يناير الجاري، قال وزير الري والمياه الإثيوبي إن نسبة البناء في سد النهضة بلغت 78٪، من سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق .

وظلت إثيوبيا تؤكد أنها تستهدف التنمية وليس الإضرار بمصالح دولتي المصب مصر والسودان خشية تأثر حصتهما من المياه في وقت ما زالت فيه المفاوضات الثلاثية لم تصل إلى اتفاق يضمن مصالح كافة الأطراف بشأن عملية الملء والتشغيل.