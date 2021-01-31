شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

استشھد شاب فلسطیني برصاص قوات الاحتلال الإسرائیلي الیوم، قرب بیت لحم جنوب الضفة الغربیة.



وقالت وزارة الصحة الفلسطینیة في بیان صحفي انھا ابلغت من الارتباط المدني الفلسطیني باستشھاد مواطن لم تعرف ھویته بعد عقب إطلاق قوات الاحتلال النار علیه جنوب بیت لحم.

وذكر شھود عیان للصحفیین ان جیش الاحتلال أطلق النار على شاب عند مفترق التجمع الاستیطاني "غوش عصیون" وبقي ینزف على الأرض دون تقدیم الإسعاف.