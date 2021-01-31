شكرا لقرائتكم خبر عن «الناتو» يخطط للبقاء في أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال أربعة من كبار المسؤولين في حلف شمال الأطلسي، إن القوات الدولية تخطط للبقاء في أفغانستان لما بعد الموعد النهائي الذي ينص عليه اتفاق «طالبان» مع واشنطن، في مايو.

وقال أحد المسؤولين في حلف شمال الأطلسي «الناتو»: «لن يكون هناك انسحاب كامل للحلفاء بحلول نهاية إبريل»، موضحا أنه «لم يتم الوفاء بالشروط المطلوبة». وأضاف: «مع الإدارة الأمريكية الجديدة، ستكون هناك تعديلات في السياسة، وسيتم التعامل مع شعور الانسحاب المتسرع الذي كان سائداً، ويمكن أن نرى استراتيجية خروج محسوبة بشكل أكبر».

ولفتت مصادر «الناتو» إلى أن الخطط بشأن ما سيحدث بعد إبريل، يتم النظر فيها الآن، ومن المرجح أن تكون قضية رئيسية في اجتماع رئيسي للناتو في فبراير. كما أشار دبلوماسيون وخبراء للوكالة، إلى أن مواقف منظمة حلف شمال الأطلسي أصبحت ذات أهمية متزايدة بعد أن قام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتهميش الحلف، حيث وقعت إدارة ترامب اتفاقاً مع «طالبان» أوائل العام الماضي، يدعو إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية بحلول مايو، مقابل استيفاء المتمردين لبعض الضمانات الأمنية.