شكرا لقرائتكم خبر عن إغماء طباخ يكشف وكر تعاطي مخدرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أحالت النيابة العامة بدبي، خليجي وعربي (أحدهما هارب) إلى محكمة الجنايات بتهمة تسهيل تعاطي المخدرات لآسيوي محال إلى محكمة الجنح.

دارت أحداث الواقعة خلال شهر يوليو الماضي حين انتقل فريق من إدارة مكافحة المخدرات إلى موقع بلاغ يفيد بتعرض طباخ عربي الجنسية إلى حالة إغماء في صالة استقبال أحد الفنادق بدبي، ويشتبه بتعاطيه للمخدرات؛ حيث كان نزيل الفندق برفقة خليجي وآسيوي.

وأفاد الشرطي في أوراق القضية بان التحليل أثبتت تعاطيه لمواد مخدرة وأنه والمتهمين الآخريين كانوا يستخدمون غرفة الفندق وكر لتعاطي المخدرات، فتم تفتيش الغرفة وعُثِر على عدة جرامات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فضلا عن أدوات وإبر ملوثة بدماء مدمني تعاطي المخدرات، وأقر المتهم الأول في القضية أن المتهم الثاني في القضية الهارب هو من يزودهم بالمخدرات دون مقابل.