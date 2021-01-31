شكرا لقرائتكم خبر عن الإبعاد لموظف هدد آخر بالقتل عبر "واتس أب" والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

دانت محكمة الجنايات في دبي، موظف عربي الجنسية، بعد تهديد آخر من نفس جنسيته بالقتل عبر برنامج "واتس أب"، وقضت بحبسه ثلاثة أشهر مع إيقاف العقوبة والإبعاد عن الدولة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر ديسمبر الماضي حين تقدم موظف عربي ببلاغ للشرطة بعد تلقيه رسالة تهديد بالقتل من هاتف شقيقة صديقة المدان تفيد بأنه هو الشخص المقصود بالتهديد بالقتل، وذكر مقدم البلاغ في تحقيقات النيابة أنه تقدم ببلاغ فور تلقيه الرسالة، حيث أقر المدان بتهمة التهديد بالقتل.