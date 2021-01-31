أبوظبي موتورز الراعي الرسمي لبطولة «إتش إس بي سي» للجولف



أعلنت شركة أبوظبي موتورز، الوكيل الحصري والموزع المعتمد لعلامة مجموعة (BMW) التجارية في أبوظبي والعين، كونها الراعي الرسمي لبطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للجولف.

تأسست البطولة في عام 2006، وكانت في الأصل واحدة من ثلاث جولات أوروبية تقام في منطقة شبه الجزيرة العربية، ولكن نظراً لتزايد شعبيتها والاهتمام الكبير بها، فقد أضحت الآن واحدة من ست بطولات، وجذبت بطولة الجولف السنوية، التي أقيمت في الفترة من 21 إلى 24 يناير في نادي أبوظبي للجولف، عدداً من أفضل لاعبي الجولف المحترفين على مستوى العالم. وارتبطت (BMW) لسنوات عديدة بالطموح والإنجازات الرياضية، ووضعت شركة أبوظبي موتورز معاييرها العالية في أنشطتها في لعبة الغولف أيضًا، سواء بصفتها راعياً للبطولة أو داعماً قوياً للعبة.

وقدمت شركة أبوظبي موتورز كجائزة سيارة من طراز (BMW M850i Gran Coupé) بلون ( Orange Sunset) للاعب الجولف المحترف ألكسندر ليفي بعد أن أصاب الهدف رقم 15 بضربة واحدة من مسافة تبعد 177 ياردة، وقال ألكسندر: «تحقيق هذه الضربة أمر رائع على الدوام، لم يسبق لي الفوز بشيء من هذا القبيل على الإطلاق، وها أنا اليوم أفوز بسيارة، هذا شعور رائع، وأعتقد أن هذه السيارة تلائمني حقاً، أشعر بقدر كبير من السعادة».

وقالت ريمي حسين، مديرة التسويق وإدارة العملاء في شركة أبوظبي موتورز: «تلتزم أبوظبي موتورز بخدمة المجتمع، ونحن نظهر ذلك من خلال توفير الدعم المستمر للأنشطة والفعاليات التي تقام في المنطقة مؤكدةً مكانة أبوظبي الرائدة، وتعد بطولة أبوظبي HSBC للجولف واحدة من البطولات الأكثر تميزاً في الدولة، لذلك كان من الضروري أن نقدم لهم الدعم ضمن مساعينا للترويج لهذه الفعاليات ذات المستوى العالمي، كما تستمر البطولة في جلب أفضل مواهب الجولف في العالم إلى العاصمة، واستعراض كل ما تقدمه أبوظبي».