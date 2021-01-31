غباش يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس «البرلماني الدولي»



أبوظبي: ”الخليج 365”

استقبل صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بمقر الأمانة العامة في أبوظبي، صباح أمس، دوارتي باتشيكو، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، الذي يزور البلاد حالياً، بدعوة من المجلس.

ورحب غباش بباتشيكو، مؤكداً عمق العلاقات المتميزة بين الاتحاد الدولي والمجلس الوطني. وبحثا سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية، مع تأكيد أهمية تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين، التي تعد الأولى التي يعقدها الاتحاد الدولي منذ تأسيسه عام 1889، مع مؤسسة برلمانية في العالم، للدور المهم الذي يضطلع به المجلس، بدبلوماسيته البرلمانية الفاعلة التي يواكب خلالها توجهات الدولة، ويطرح رؤيتها الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وتناول اللقاء، سبل تفعيل التعاون بين الاتحاد البرلماني، والمنظمات الدولية، لا سيما الأمم المتحدة، مع تأكيد دور البرلمانات في نشر السلام والاستقرار والتواصل بين شعوب العالم.

وأكد غباش استمرارية دعم المجلس الوطني للاتحاد الدولي وأعماله واستراتيجيته الداعمة لتعزيز دور البرلمانات في مختلف المجالات، واستعداد المجلس بصفته رئيس المجموعة العربية في دورته الحالية، بالمشاركة بفعالية في دعم أي عمل يعزز عمل الاتحاد إقليمياً ودولياً.

وأشار إلى أهمية دور الاتحاد الدولي في المرحلة المقبلة، في ظل التحديات المختلفة التي تواجهها البشرية، أو تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030.

وأوضح أن التجربة الحالية في التعامل مع «كوفيد-19» أثبتت أهمية وجود آليات للتنسيق الدولي، لضمان تكامل الجهود بين الدول، لمواجهة الأوبئة، وأهمية أن يكون هناك رؤى معنية بالتعامل مع الآثار الاقتصادية التي تخلفها الجوائح والأوبئة.

وأعرب باتشيكو، عن شكره لصقر غباش، على حفاوة الاستقبال مؤكداً امتنانه لجهود دولة الإمارات على الدعم الذي حظي به خلال انتخابات رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي وفوزه بالرئاسة.

حضر اللقاء الدكتور علي راشد النعيمي، وأسامة الشعفار، وسارة فلكناز، والدكتورة موزه العامري، وميرة السويدي، ومروان المهيري أعضاء المجلس، أعضاء مجموعه الاتحاد البرلماني الدولي، والدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي، الأمينة العامة المساعدة للاتصال البرلماني.

وفي ختام الزيارة اصطحب غباش، رئيس الاتحاد الدولي، في جولة داخل المجلس شملت قاعة زايد التي تعقد فيها الجلسات، ومتحف الاتحاد الذي يؤرخ أبرز المحطات التي مر بها المجلس ويوثق إنجازات وتطور المسيرة البرلمانية في الدولة.