شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مرسيليا تحتجز 18 مشجعاً بعد اقتحام مركز تدريب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مكتب الادعاء المحلي، إن الشرطة في مرسيليا تحتجز 18 مشجعاً اليوم الأحد بعد أن اقتحم المئات ملعب التدريب الخاص بنادي أولمبيك مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم في اليوم السابق.

وقعت الأحداث خلال احتجاج المشجعين على قيادة النادي وسوء النتائج. وشق المشجعون المحتجون طريقهم إلى ملعب التدريب وهم يطلقون الألعاب والصواريخ النارية.

ونتيجة لهذه الأحداث تأجلت مباراة أولمبيك مرسيليا مع ضيفه استاد رين، والتي كانت مقررة مساء أمس السبت.

واستنكر مرسيليا هذا العنف الذي قال إنه تسبب في خسائر مادية كبيرة.

وقال دومينيك لوران ممثل الادعاء في بيان، إن جميع من تحتجزهم الشرطة بالغون.

ويحتل مرسيليا المركز السابع بين فرق الدوري الفرنسي العشرين، متخلفاً بفارق 14 نقطة عن أولمبيك ليون المتصدر، كما أنه ودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات هذا الموسم.

