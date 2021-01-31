أسترازينيكا.. دول الجوار تجد صعوبة في الحصول على اللقاح الذي توصل المغرب بمليوني جرعة منه

جدة - عبدالحي حسين - لا يزال عدد دول الجوار يجد صعوبة في الحصول على جرعات لقاح أسترازينيكا، المصنع في الهند، والذي تمكن المغرب من الحصول على مليوني جرعة منه.

وفي السياق ذاته، لم تتمكن مصر، التي يقارب عدد سكانها المائة مليون نسمة، من الحصول سوى على نحو 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، المصنع في الهند، اليوم الأحد، في أول شحنة تتوصل بها، بعدما كانت قد تلقت 50 ألف جرعة من اللقاح كمساعدة من الإمارات.

وعلى الرغم من أن الجارة الشرقية الجزائر أطلقت، أمس السبت، حملة تلقيح وطنية ضد فيروس كورونا، إلا أنها لم تتوصل سوى بـ50 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي، وتتأمل في الحصول على لقاح أسترازينيكا، الأحد المقبل، دون أن تكشف أعداد الجرعات المنتظر أن تتوصل بها.

والجزائر كانت قد استبقت التوصل بالجرعات بإطلاق تصريحات، تعد فيها جارتها تونس بتقاسم اللقاح معها، إلا أنها فوجئت بعدم تمكنها من الحصول سوى على أعداد محدودة جدا من جرعات اللقاح الروسي، وتعثر حصولها على لقاحات أخرى.

وكانت طائرة للخطوط الملكية المغربية قد نزلت قبل آيام في الدار البيضاء محملة بالشحنة الأولى من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا قادمة من الهند، تتكون من حوالي مليوني جرعة من لقاح “أسترازينيكا” المصنع في الهند، تلاها وصول نصف مليون جرعة من لقاح شركة “سينوفارم” الصينية.

وشحنة اللقاح، الذي طورته شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد، التي وصلت إلى المغرب، وهي أول إمدادات كبيرة من الأمصال ضد فيروس كورونا تصل إلى دولة إفريقية.

ويتطلب التحصين بلقاح “أسترازينيكا” الحصول على جرعتين، لكن بخلاف لقاحات أخرى، فهو لا يحتاج إلى تخزين في درجات بالغة البرودة، ما يسهل طرحه في دول حارة، ومواقع نائية.