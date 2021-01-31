فيلم مغربي ينافس على جوائز “غولدن غلوب” 

جدة - عبدالحي حسين - ينافس الفيلم المغربي “أوليفر بلاك”، لصاحبه توفيق بابا، على جوائز “غولدن غلوب” 2021، ضمن فئة الأفلام الأجنبية.

ويعد “أوليفر بلاك” من إخراج، وتأليف توفيق بابا أولى تجاربه السينمائية الطويلة، وقد حمله للعالمية بعد دخوله منافسة “غولدن غلوب”.

َويشارك في الفيلم مودو مبو، وحسن ريشوي، وإلهام أوجري، ومحمد الكاشير، كما سبق أن نال جائزة أفضل فيلم أجنبي في مهرجان دولي بالبرازيل، إلى جانب جوائز في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة.

ويحكي “أوليفير بلاك” قصة شاب إفريقي يحلم بالهجرة نحو المغرب، واحتراف فن السيرك، لكنه تاه وسط صحراء شاسعة دون طعام أو شراب.

ويرتقب إقامة حفل توزيع الجوائز في 28 فبراير المقبل، بعدما أجلت الجائحة تاريخه، في يونيو الماضي.

جوائز غولدن غلوب هي جوائز عريقة تقدم، منذ عام 1944، اعترافا بالتميز في الأفلام الأمريكية، والدولة، والبرامج التلفزية الأمريكية، يجري اختيار الفائزين عن طريق أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، التي تتألّف من 90 صحفيا من 55 دولة.

ويُستخدم نظام “الأغلبية” لاختيار الفائزين بالغولدن غلوب، إذ يحوز العمل، الذي حصل على غالبية الأصوات على الجائزة.