تفاصيل محاول قتل النائب الأول للمحاسب العمومي في المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء حين كان يهم بنقل أموال المحكمة

جدة - عبدالحي حسين - في واقعة خطيرة، تعرض النائب الأول للمحاسب العمومي في المحكمة الاجتماعية، في مدينة الدار البيضاء، أول أمس الجمعة، لمحاولة قتل، بالقرب من محيط مركز تسجيل السيارات، في الحي الحسني.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن النائب الأول للمحاسب العمومي في المحكمة الاجتماعية، كان يهم بنقل أموال التحصيل الشهري للمحكمة نحو الخزينة العامة، بسيارة المصلحة، رفقة النائب الثاني للمحاسب العمومي في ذات المحكمة، قبل أن يتفاجأ باستفزاز، أحد الاشخاص له، عبر حركات غريبة.

وأضافت المصادر نفسها، أن بعد شد وجذب بين الطرفين، قام الشخص المذكور بتسديد ضربة من سكينه، لوجه الضحية، ولولا الألطاف الإلهية، لكان الضحية في عداد الموتى.

هذا، وتمكنت عناصر الامن من اعتقال الجاني، فيما، تم نقل الضحية إلى مستشفى شيخ خليفة بن زايد بالحي الحسني.

وخلفت هذه الحادثة، بحسب اعراب آيت حمو، رئيس جمعية التضامن لموظفي العدل بالمحكمة الاجتماعية، في الدار البيضاء، والكاتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالمحكمة الاجتماعية، استياء في صفوف الموظفين.

وأضاف المتحدث نفسه، ل”اليوم24″، أن الموظفين في المحكمة المذكورة يطالبون بشكل مستمر بمرافقة رجال الأمن، الموظفين الذين يقومون بنقل الأموال المحكمة، حفاظا على أرواحهم، وحماية لاموال المحكمة التي تقدر بالملايين.

وأشار المتحدث نفسه، إلى تضامن رئيس المحكمة الاجتماعية والمسؤولين القضائيين بذات المحكمة مع الضحية، إذ قام بعضهم بزيارته بالمستشفى المذكور.