سعد موفق يتحدث عن تجربة الغناء في مسلسله الجديد.. ويقرب الجمهور من بداياته – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - يشارك الممثل سعد موفق في مسلسل “صلا وسلام” الجديد، المرتقب عرضه على القناة الأولى، انطلاقا من الأربعاء المقبل.

وسعد في المسلسل تقمص دور نادل في مقھى سلمان، وهو شاب خجول، وانطوائي، يحلم بأن يصبح نجما في الغناء، ومغرم بفتاة إلى حد الجنون، وقد حقق شھرة، ونجاحا، بعد تحوله إلى الشاب “خرينكو”، الذي لا يمث إلى شخصیته.

وتحدث سعد موفق لـ”اليوم 24” عن دوره الجديد، الذي يخوض فيه تجربة الغناء، لأول مرة، موضحا أنه هاو للغناء فعلا، لكن لا يطمح إلى إحترافه أبدا.

سعد تحدث كذلك عن بداياته في عالم التمثيل، الذي حقق به حلم راوده، منذ الطفولة، موضحا أنه لا يتخذ أحدا كقدوة، على الرغم من توفر الساحة الفنية على أسماء وازنة تستحق كل الاحترام.